Осадча вигуляла бежевий лук у пустелі Абу-Дабі. ФОТО

Українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно поділилася архівними фото сина, знову потішила фоловерів в Instagram.

Цього разу вона виклала серію світлин із пустелі Абу-Дабі. Для прогулянки ведуча "Світського життя" обрала бежевий лук майже в колір піщаних дюн.

Образ ведучої майже зливається з піском фото instagram @kosadcha

"В моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму "Дюна", – написала вона під фото.

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Катя не забула і про стильний капелюх фото instagram @kosadcha

"Дюна"

фото instagram @kosadcha Виглядає, як знімальний майданчик фільму

Нагадаємо, нещодавно 38-річна Катерина Осадча та її чоловік, 51-річний телеведучий Юрій Горбунов знову стали батьками. У пари народився другий спільний син Данило, знімками якого обоє охоче діляться у своїх соцмережах. У ведучої також є старший син Ілля, який навчається у США.