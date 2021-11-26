Осадча вигуляла бежевий лук у пустелі Абу-Дабі. ФОТО
П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:59
Українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно поділилася архівними фото сина, знову потішила фоловерів в Instagram.
Цього разу вона виклала серію світлин із пустелі Абу-Дабі. Для прогулянки ведуча "Світського життя" обрала бежевий лук майже в колір піщаних дюн.
"В моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму "Дюна", – написала вона під фото.
Нагадаємо, нещодавно 38-річна Катерина Осадча та її чоловік, 51-річний телеведучий Юрій Горбунов знову стали батьками. У пари народився другий спільний син Данило, знімками якого обоє охоче діляться у своїх соцмережах. У ведучої також є старший син Ілля, який навчається у США.
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