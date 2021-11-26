Осадча вигуляла бежевий лук у пустелі Абу-Дабі. ФОТО

26 листопада 2021, 09:59

Українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно поділилася архівними фото сина, знову потішила фоловерів в Instagram.

Цього разу вона виклала серію світлин із пустелі Абу-Дабі. Для прогулянки ведуча "Світського життя" обрала бежевий лук майже в колір піщаних дюн.

 
Образ ведучої майже зливається з піском
фото instagram @kosadcha

"В моїй колекції заходів сонця, однозначно, бракувало заходу у пустелі. Жодна світлина не передасть величі пустелі, сьогодні відчули себе героями фільму "Дюна", – написала вона під фото.


 
Катя не забула і про стильний капелюх
фото instagram @kosadcha
 
Виглядає, як знімальний майданчик фільму "Дюна"
фото instagram @kosadcha

Нагадаємо, нещодавно 38-річна Катерина Осадча та її чоловік, 51-річний телеведучий Юрій Горбунов знову стали батьками. У пари народився другий спільний син Данило, знімками якого обоє охоче діляться у своїх соцмережах. У ведучої також є старший син Ілля, який навчається у США.


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