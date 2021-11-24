Осадча пригадала перший відпочинок із Горбуновим та малого первістка

Телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно провела "Вечір прем’єр" за участю головних зірок українського шоу-бізнесу, поділилася архівними сімейними фото у своєму Instagram.

38-річна Осадча поностальгувала й в сторіс показала первістка, 19-річного сина Іллю, коли той був малюком.

Старший син Осадчої від першого шлюбу з Олегом Поліщуком фото з instagram осадчої

Ведуча, що рідко тішить фанів деталями особистого життя, виклала також власну світлину з 2005-го року і знімок із першого спільного відпочинку з чоловіком, 51-річним телеведучим Юрієм Горбуновим.

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Нагадаємо, у вересні Осадча та Горбунов знову стали батьками. Хлопчик, якого назвали Данилом, був несподіванкою для подружжя. Наразі пара виховує двох спільних синів - Іванові вже 4 роки. Старший же син Каті навчається в США.

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