Напівоголений Барських влаштував брудні танці в новому кліпі Бадоєва. ВІДЕО

Співак Макс Барських позваблював чуттєвою хореографією в кліпі на свою композицію "Tequila Sunrise". Зняв його, звісно ж, режисер Алан Бадоєв.

"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному", - зізнався Макс.

Алан Бадоєв зняв черговий кліп для Макса Барських фото пресслужби

Розпочинається відео з трохи моторошного моменту. Герой Макса заходить до бару, на стійці якого камера потім показує пульсуюче закривавлене серце. Схоже, ним чоловік розплачується за чарку.

Але далі вже жодного хоррору, лише чистісінький секс: надто з тієї миті, коли Барських, стоячи на столі, знімає з себе сорочку.

Брр! скріншот із відео

"Щоб розповісти цю історію, ми поєднали кіно та театральну розповідь. Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У "Tequila Sunrise", як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет", - зазначив Бадоєв.

Співак розпочинає свій магнетичний танок, стоячи на столі

Максе, роби так на кожному концерті, будь ласка!

Дуже пристрасне contemporary

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