59-річна Мур і 48-річна Бекінсейл в обтислих сукнях затьмарили юних колег на хіднику Fashion Awards 2021

29-го листопада у Лондоні відбулося вручення британської премії Fashion Awards 2021. Окрема увага на червоному хіднику дісталася 48-річній Кейт Бекінсейл та 59-річній Демі Мур.

Актриси були в чорних сяючих міді-сукнях по фігурі.

Мур для виходу обрала кутюрний наряд від італійського бренду Fendi із довжилезним шлейфом та шкіряні рукавички.

Американська акторка Демі Мур у компанії дизайнера Кіма Джонса фото Getty Images

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" горе-візажиста " не змінила У січні акторці приписали невдалу пластичну операцію на обличчі . Мур звинувачення заперечила, але, схоже,горе-візажистане змінила

Бекінсейл, натомість, надала перевагу британському бренду Sabina Bilenko.

Оксамитова сукня вигідно підкреслює декольте британської зірки фото instagram@katebeckinsale

Сяяла не лише сукня акторки, але й аксесуари

Нагадаємо, обидві акторки полюбляють демонструвати свої фігури. Мур, наприклад, частенько викладає фото в купальнику, а Бекінсейл залюбки розповідає про свої тренування і хизується пресом на обкладинці глянцю.

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У Кейт Бекінсейл краще з сексом, аніж з кухнею, а дітей більше не буде