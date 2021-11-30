59-річна Мур і 48-річна Бекінсейл в обтислих сукнях затьмарили юних колег на хіднику Fashion Awards 2021
29-го листопада у Лондоні відбулося вручення британської премії Fashion Awards 2021. Окрема увага на червоному хіднику дісталася 48-річній Кейт Бекінсейл та 59-річній Демі Мур.
Актриси були в чорних сяючих міді-сукнях по фігурі.
Мур для виходу обрала кутюрний наряд від італійського бренду Fendi із довжилезним шлейфом та шкіряні рукавички.
Бекінсейл, натомість, надала перевагу британському бренду Sabina Bilenko.
Нагадаємо, обидві акторки полюбляють демонструвати свої фігури. Мур, наприклад, частенько викладає фото в купальнику, а Бекінсейл залюбки розповідає про свої тренування і хизується пресом на обкладинці глянцю.
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