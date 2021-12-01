"Міс Україна Інтернешнл"-2021 показала трохи циць з-під несоромливого купальника
24-річна Ольга Шамрай, яка цього року намагалася вибороти корону "Міс Україна", але стала лише "Міс Україна Інтернешнл"-2021, останнім часом дуже захопилася гольфом.
Зокрема, дівчина бувала у заміському гольф-клубі "Козин", де не так давно святкував 50-річчя Павло Фукс.
А ще там частенько буває бізнесмен та славнозвісний гольфіст Віталій Хомутиннік. Він, між іншим, підписаний на Олю в Instagram, в якому є на що подивитися.
Шамрай охоче виставляє себе на показ, особливо в різноманітних купальниках в екзотичних куточках світу. Днями вона виклала фото у відвертому монокіні, зняте на Балі. В Індонезії красуня з Вінничини тривалий час працювала моделлю.
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