"Міс Україна Інтернешнл"-2021 показала трохи циць з-під несоромливого купальника

24-річна Ольга Шамрай, яка цього року намагалася вибороти корону "Міс Україна", але стала лише "Міс Україна Інтернешнл"-2021, останнім часом дуже захопилася гольфом.

Зокрема, дівчина бувала у заміському гольф-клубі "Козин", де не так давно святкував 50-річчя Павло Фукс.

А ще там частенько буває бізнесмен та славнозвісний гольфіст Віталій Хомутиннік. Він, між іншим, підписаний на Олю в Instagram, в якому є на що подивитися.

Шамрай охоче виставляє себе на показ, особливо в різноманітних купальниках в екзотичних куточках світу. Днями вона виклала фото у відвертому монокіні, зняте на Балі. В Індонезії красуня з Вінничини тривалий час працювала моделлю.

Оля має не лише розкішне тіло, а й володіє 4-ма іноземними мовами і вивчає німецьку

"Мені неабияк імпонує естетика гольфу, тож дуже сподіваюсь, що після всіх випробувань на конкурсі Miss International, який чекає на мене незабаром, я зможу видихнути, заспокоїтися і зануритися в цей спорт цілком і повністю", - писала Оля ще у жовтні під світлиною, зробленою у гольф-клуб "Козин"

Також серед захоплень Шамрай дайвінг і захист навколишнього середовища

До речі, Ольга ледь не поїхала на конкурс "Міс Світу" замість Олександри Яремчук, яка довго не могла отримати американську візу, але врешті таки отримала

фото з instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Молодик зі списку Forbes: ЗМІ розсекретили бойфренда "Міс Україна" Яремчук

22-річна Олександра Яремчук стала новою "Міс Україна"

Хомутиннік носить на руках пару будинків під Києвом