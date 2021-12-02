Дружина Зінченка показала зворушливе ч/б з 4-місячною донечкою

2-го грудня футболіст Олександр Зінченко з дружиною Владою святкують 4 місяці свого батьківства.

З цієї нагоди молода мама поділилася у мережі красивими чорно-білими фото з маленькою Євою.

Як відомо, місяць тому Зінченко похрестили донечку. Її хрещеною стала дружина футболіста Романа Яремчука Христина, а хрещеним - футболіст Микола Матвієнко.

Здається, Єва більше схожа на тата

Нагадаємо, у жовтні 2019-го Зінченко влаштував коханій розкішне освідчення на "Олімпійському". У березні 2020-го пара узаконила свій шлюб у Великобританії. А вже в серпні того ж року подружжя влаштувала гучне весілля під Києвом.