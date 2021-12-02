Дружина Зінченка показала зворушливе ч/б з 4-місячною донечкою
2 грудня 2021, 10:38
2-го грудня футболіст Олександр Зінченко з дружиною Владою святкують 4 місяці свого батьківства.
З цієї нагоди молода мама поділилася у мережі красивими чорно-білими фото з маленькою Євою.
Як відомо, місяць тому Зінченко похрестили донечку. Її хрещеною стала дружина футболіста Романа Яремчука Христина, а хрещеним - футболіст Микола Матвієнко.
Нагадаємо, у жовтні 2019-го Зінченко влаштував коханій розкішне освідчення на "Олімпійському". У березні 2020-го пара узаконила свій шлюб у Великобританії. А вже в серпні того ж року подружжя влаштувала гучне весілля під Києвом.
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