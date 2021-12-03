Дружина Тищенка засвітила тендітну фігурку в одязі власного дизайну

Дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська зробила модну колаборацію з українським брендом Siyai.

Капсульну колекцію одягу для сучасної жінки, яка перебуває в постійному русі, Алла презентувала на собі.

Фотографії у яскравих трикотажних кофтинках та спідницях Барановська виклала в своєму Instagram.

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"При створенні всіх своїх проєктів я надихаюся жінками - унікальними, яскравими і особливими. Це моя перша колаборація з українським брендом одягу, новий невідомий досвід, на який мене надихнули засновниці бренду Яна і Настя. Філософія Siyai дуже близька до моєї, а колаборацією хотілося ще раз проявити турботу про всіх дівчат і нагадати, що потрібно сяяти не тільки зовні, але і всередині", - зазначила дружина депутата.

"У холодну пору року завдання все встигнути, відчувати себе комфортно і стильно в рази ускладнюється", - написала Алла, натякаючи, що її речі якраз створені для комфорту

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