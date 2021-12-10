Яблучко від яблуньки: 25-річна донька Мадонни в сороміцьких убраннях посвітила принадами у глянці

10 грудня 2021, 10:34

Американська модель Лурдес Леон знялася для журналу Paper, попозувавши в різнокольорових перуках та відвертих убраннях. Зіркова мама, співачка Мадонна теж не згаяла нагоди знятися коло доці (а може, і просто себе прифотошопила).

"Ми банда", - написала Мадж у Instagram, додавши, що Лола - її "краща половина".

 
25-річна Лола - найстарша донька Мадж
 
Дівчина знялася в черговій сміливій фотосесії
 
Образ Лоли трохи нагадує Машу Распутіну
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно 63-річна артистка показала, що таке дійсно провокаційна фотосесія, виставивши зада з-під ліжка та продемонструвавши груди.

Фото Instagram Paper, Леон і фотографа Indiana

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