Емілі Ратаковскі замилувала мережу знімком чоловіка та 9-місячного сина

30-річна модель Емілі Ратаковскі рідко ділиться знімками чоловіка, 34-річного американського продюсера Себастьяна Беар-МакКларда.

Однак нещодавно зірка потішила прихильників милим сторі в Instagram, на якому благовірний бавиться з їхнім 9-місячним сином Сильвестром.

Сама ж Емілі нещодавно знялася із сином у фотосеті для журналу W Magazine.

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Нагадаємо, Ратаковскі вийшла заміж за Беар-МакКларда всього через місяць після початку стосунків у 2018-му. А у березні 2021-го закохані вперше стали батьками.

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