Емілі Ратаковскі замилувала мережу знімком чоловіка та 9-місячного сина
П'ятниця, 10 грудня 2021, 17:40
30-річна модель Емілі Ратаковскі рідко ділиться знімками чоловіка, 34-річного американського продюсера Себастьяна Беар-МакКларда.
Однак нещодавно зірка потішила прихильників милим сторі в Instagram, на якому благовірний бавиться з їхнім 9-місячним сином Сильвестром.
Сама ж Емілі нещодавно знялася із сином у фотосеті для журналу W Magazine.
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Нагадаємо, Ратаковскі вийшла заміж за Беар-МакКларда всього через місяць після початку стосунків у 2018-му. А у березні 2021-го закохані вперше стали батьками.
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