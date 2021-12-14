Лебідь показалася в бікіні на "троєщинських Мальдівах"

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь доводить: не місце прикрашає людину, а людина місце. Ефектне фото в купальнику їй вдалося зробити зовсім не на лакшері-пляжі.

"Гаряча путівка: коли Мальдіви трохи на Троєщині", - пожартувала дівчина Павла Розенка.

Грудень - не привід не вигулювати купальник! фото з instagram лебідь

Нагадаємо, Олена-Крістіна, якій уже в печінках сидять заклики "доброзичливців" побільше їсти, нещодавно розповіла про те, які продукти категорично не вживає.

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