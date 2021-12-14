Лебідь показалася в бікіні на "троєщинських Мальдівах"
Вівторок, 14 грудня 2021, 15:40
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь доводить: не місце прикрашає людину, а людина місце. Ефектне фото в купальнику їй вдалося зробити зовсім не на лакшері-пляжі.
"Гаряча путівка: коли Мальдіви трохи на Троєщині", - пожартувала дівчина Павла Розенка.
Нагадаємо, Олена-Крістіна, якій уже в печінках сидять заклики "доброзичливців" побільше їсти, нещодавно розповіла про те, які продукти категорично не вживає.
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