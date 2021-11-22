Лебідь показала фігуру в купальнику та зробила заяву про своє харчування

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь вирішила оприлюднити цікавий факт про себе, який не знало багато її шанувальників. Дівчина колишнього віцепрем'єра Павла Розенка є веганкою.

Про це вона повідомила в Instagram, запостивши своє архівне фото в купальнику.

Для привернення уваги Олена-Крістіна обрала архівне літнє фото фото з instagram лебiдь

"Так, я веган! Була здивована, що підписані на мене віртуальні друзі про це навіть не знають. Нікому нічого не нав'язую ) У кожного - свій вибір", - підкреслила Олена-Крістіна.

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"Але, сподіваюся, коменти про "пожери м'ясо-сало-ковбасу" (тобто трупи Тварин) на моїй сторінці зникнуть. А от "пожери авокадо-хурму та фундук навіть дуже вітаються!", - додала вона.

Відповідаючи на питання в коментарях, Лебідь розповіла, що не їсть ні яєць, ні молочних продуктів. А ще телеведуча не купляє ні одягу, ні взуття зі шкіри - доношує лише те, що лишилося з "довеганського" періоду її життя.

А ще телеведуча поважає смажену картопельку

Нагадаємо, Олена-Крістіна неодноразово розповідала про те, скільки хейту вона отримує через свою худорлявість. На думку зірки, від бодішеймінгу такі, як вона, потерпають не менше, ніж "прекрасні пампушки".

Як відомо, веганства дотримуються Jerry Heil та Поліна Логунова.

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