Гаряча мамця: Квіткова похвалилася фото у сміливому вбранні

Схоже, молода мама Дарія Квіткова вже задоволена своєю фігурою і готова її демонструвати.

Через 5 місяців після пологів Даша знялася у зухвалому топі та спідниці з височенним розрізом.

Фото вона показала своїм підписникам в Instagram.

"Hot mama 3.0", - написала блогерка.

До речі, Квіткова з тих, хто не соромиться свого тіла і любить себе навіть у стані "желешки"

Нагадаємо, Микита Добринін і Даша Квіткова стали батьками у липні. У них народився синочок Лев.