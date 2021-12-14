Гаряча мамця: Квіткова похвалилася фото у сміливому вбранні
Вівторок, 14 грудня 2021, 16:00
Схоже, молода мама Дарія Квіткова вже задоволена своєю фігурою і готова її демонструвати.
Через 5 місяців після пологів Даша знялася у зухвалому топі та спідниці з височенним розрізом.
Фото вона показала своїм підписникам в Instagram.
"Hot mama 3.0", - написала блогерка.
Нагадаємо, Микита Добринін і Даша Квіткова стали батьками у липні. У них народився синочок Лев.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії