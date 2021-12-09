Змінила моє життя: Седокова зворушливо привітала доньку з 17-річчям. ВІДЕО
8-го грудня співачка Ганна Седокова святкувала 17-річчя свого материнства. Саме цього дня народилася її перша донька Аліна Белькевич.
У своєму Instagram багатодітна мама привітала доню з днем народження, присвятивши їй зворушливі слова.
"Мене назавжди змінила одна дівчина. 17 років тому з’явилася та змінила все моє життя. І життя багатьох. Одна дівчина. Велика і норовлива. Унікальна. Неповторна. Неможливо вперта. Але така досконала", - написала Аня.
"Ніхто не застрахований від падінь, ані ти, ані я. Але ти знаєш, що у нас в крові? Падати і підніматися ще вище! Я люблю тебе, донечко. З днем народження. Дуже чекаю вдома!", - зазначила Седокова.
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Нагадаємо, нещодавно Седокова, яка народила трьох дітей від різних чоловіків, закликала жінок "відчепитися від колишніх батьків іхніх дітей".
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