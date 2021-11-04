"Щось із зубами та загадковий макіяж гота": Седокова показала себе 16-річну. Зворушливе ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова поділилася архівним відео, яке сама вперше побачила лише два дні тому. Його було знято під час вступного іспиту 16-річної Ані до театрального вишу.

Зворушливими кадрами та сумною історією, але з хорошим висновком артистка поділилася в Instagram.

"Мені 16. Я вступаю до Театрального інституту. В мене чомусь чорне волосся, хоча ні, я пам'ятаю. Дужe старалася бути красивою, купила фарбу в овочевому за рогом, і вона виявилася чорною. В мене щось із зубами та однозначно з бровами, загадковий макіяж гота. Але я щира дитина, яка мріє про велику сцену", - пригадала Седокова.

16-річна Аня, яка дуже хотіла стати артисткою

Від комісії Аня почула, що її виконання вірша награне та надмірне, тоді як вона просто занадто старалася.

"Іспити я провалила. Вірніше, мені поставили всі "трійки", найнижчий бал, котрий дозволяв мені вчитися лише за гроші. Гроші, яких у мене зовсім не було. Я пам'ятаю, як я, вся зарюмсана та сповнена сумнівів у собі, повністю змокла від дощу, забирала документи з інституту. З цими документами я добігла до метро, в мене було 10 хвилин на те, щоби подати документи в Університет культури", - розповіла зірка.

"Я бездарна", "Я придумала, що маю бути артисткою", "Тобі треба все кинути і нормальну професію здобути", "Ти ніщо" - все це було в моїй голові після трьох "трійок" на іспитах. Але я не здалася. Я не хотіла навчатися там, де треба відмовлятися від себе. Я забігла в Університет і побачила замкнені двері, на яких було написано, що прийом документів завершено. Я залишилася ні з чим...", - поділилася Ганна.

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Зі слів співачки, це відео вона вирішила викласти в соцмережу, щоби кожна дівчинка "з дивним волоссям чи зубами", яка сумнівається в собі, знала, що неодмінно виросте і стане красивим сильним птахом.



"Якщо не здаватиметься і не слухатиметься думки тих, хто нічого не розуміє в щирості. Все вийде. Просто треба трохи попрацювати (читай багато😂)", - резюмувала Аня.

Нагадаємо, нещодавно Седокова розповіла, що виросла без батька і зовсім маленькою стала жертвою домагань вітчима.

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