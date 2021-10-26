"Розбите серце": дружина Болдуїна прокоментувала загибель Гатчінс
Дружина американського актора Алека Болдуїна, Хіларія вперше прокоментувала трагедію, що сталася на знімальному майданчику вестерну "Іржа" 21-го жовтня.
Загиблій Галині Гатчінс та всім, кого торкнулося це страшне лихо, багатодітна мати присвятила допис у Instagram.
"Моє серце з Галиною. З її чоловіком. Із її сином. Із їхньою сім'єю та близькими. І з моїм Алеком", - написала Хіларія.
"Кажуть "немає слів", бо неможливо висловити шок та горе від такого трагічного нещасного випадку. Розбите серце. Втрата. Підтримка", - додала вона.
Нагадаємо, родина Гатчінс не звинувачує Болдуїна в смерті 42-річної операторки, вважаючи, що відповідальність за те, що сталося, лежить на людях, які займалися реквізитною зброєю.
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