"Мені це постійно сниться": Болдуїн розповів про загибель Гатчінс та припустив, що його кар'єрі кінець

Американський актор Алек Болдуін дав перше велике інтерв'ю після загибелі операторки Галини Гатчінс. Згадуючи той страшний день, 63-річна зірка не зміг стримати сліз.

Алек запевнив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Він не вважає себе винним у смерті Галини, але припускає, що трагедія поставила крапку в його кінокар'єрі.

Фрагменти з інтерв'ю наводить сайт АВС News.

Від випадкового пострілу Болдуїна загинула операторка та був поранений режисер фото getty images

"Мені дуже подобалося працювати з цією жінкою. Вона була радістю. Всі любили її як людину. І всі захоплювалися її талантом", - пригадав Болдуїн.

Зі слів актора, вони з Галиною вибирали вдалий кут для зйомки. Операторка керувала ним і вказувала, як тримати зброю. Актор не розуміє, чому пістолет вистрелив.

"Вона опускається додолу. Я собі думаю: "Вона зомліла?" Думка про те, що в пістолеті був справжній патрон, прийшла до мене, може, лише через 45 хвилин чи годину", - поділився Алек.

Шокований, він секунд 60 просто стояв над Гатчінс. Гелікоптер забрав операторку до лікарні через 30 хвилин. Про те, що Галина не вижила, Алек дізнався, коли давав свідчення в офісі шерифа.

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На запитання, чи відчуває він провину, актор двічі відповів "ні". Він наголосив, що слідував усім протоколам поводження зі зброєю на знімальному майданчику і ніколи би спеціально не наставив би пістолет на людину.

"Якби я вважав себе відповідальним за це, я би, мабуть, себе вбив, і я кажу це не просто так", - зізнався він.

"Тепер мені це постійно сниться. Я проживаю день, долаю день. А у кінці дня я розвалююся. Емоційно розвалююся", - розповів Болдуїн.

Алек сказав, що "й уявити не може", як колись іще зможе знятися в фільмі зі зброєю. Власне, він не виключає й того, що фільмів більше не буде взагалі.

У Instagram актор зворушливо подякував за підтримку своїй дружині Хіларії.

Актор із одним із синів фото з Instagram Болдуїна

"Що би зі мною не сталося. Що би я не переживав. Перемагаю я чи програю. Що би то не було. Ніхто не відбере в мене радість та любов, які даруєш мені ти, Хіларіє. Це тяжкі часи. Світ захлинається димом ненависті. Але ти даєш мені причину для того, щоби жити. Наше життя з нашою сім'єю - це все, що для мене важливо. Більше нічого. Цим я завдячую тобі", - написав Болдуїн.

Нагадаємо, старша донька Алека, модель Айрленд Болдуїн обурила мережу, через тиждень після трагедії попозувавши заюшенa штучною кров'ю для святкування Хелловіна.

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