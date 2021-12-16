Ударниця Юля: Тимошенко в білому пограла на барабанах. ВІДЕО

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко чого тільки не робила, щоби привернути до себе увагу виборців та ЗМІ. І сирники готувала, і в пінг-понг грала, і навіть сосиску на заправці їла.

Але цього разу депутатка вдала з себе рок-зірку.

Юлія Володимирівна всілася за барабани та спробувала на них грати.

Віде цього виклали на сторінках Тимошенко у соцмережах.

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У мережі вже почали з'являтися фотожаби на цей ролик.

Коли побачили успіх Віталія Кличка на сцені 😁 Posted by Рукавички Кличка on Wednesday, December 15, 2021

Нагадаємо, два роки тому Тимошенко співала "Червону руту" в музеї Івасюка.

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