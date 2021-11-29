Тимошенко вигуляла в Раду пальто від Dolce&Gabbana за майже 3 тисячі євро
Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко навідалася до Верховної Ради в класичному total black образі.
Пальто депутатка обрала не аби-яке, а від італійського бренду Dolce&Gabbana. За оцінкою експертів, така модель коштує близько 2-3 тисячі євро.
Фото Леді Ю у свій Facebook виклав фотограф Ян Доброносов.
Доповнила образ Юлія Володимірівна міді-спідницею та чоботами на високих підборах. Від своєї улюбленої коси Тимошенко утрималася.
До речі, Юлія Тимошенко останім часом намагалася не вдягати до Ради важкого люксу. Схоже, цього разу депутатка все ж згадала стару звичку.
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