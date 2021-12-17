Лобода у кутюрному комбезі потрусила кришталевою бахромою. ФОТО

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно презентувала нову пісню "ЗанесLo", показалася у кутюрному комбезі від ліванського модельєра Зухаїра Мурада.

Дизайнерське вбрання зірка обрала для сценічного виступу, знімками якого вона поділилася в Instagram.

Вбрання від Zuhair Murad відоме великою кількістю оздоблення, зокрема, страз і бісеру фото instagram@lobodaoggicial

Через таку кількість бахроми, виріз ніхто і не помітить

"Одного разу ввечері", – загадково написала Лобода.

Кожен маленький камінчик пришивається вручну

Сам кутюр’є на особистій сторінці теж поділився знімками артистки, як зазвичай робить із зірками світового масштабу, наприклад співачкою Тейлор Свіфт, супермоделлю Алессандрою Амброзіо й акторкою Кейт Бекінсейл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zuhair Murad (@zuhairmuradprivate)

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Світлана Лобода розповіла про свого загадкового бойфренда. Співачка зазначила, що він старший за неї і поряд з ним вона почувається "дівчинкою".

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