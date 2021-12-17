Лобода у кутюрному комбезі потрусила кришталевою бахромою. ФОТО
Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно презентувала нову пісню "ЗанесLo", показалася у кутюрному комбезі від ліванського модельєра Зухаїра Мурада.
Дизайнерське вбрання зірка обрала для сценічного виступу, знімками якого вона поділилася в Instagram.
"Одного разу ввечері", – загадково написала Лобода.
Сам кутюр’є на особистій сторінці теж поділився знімками артистки, як зазвичай робить із зірками світового масштабу, наприклад співачкою Тейлор Свіфт, супермоделлю Алессандрою Амброзіо й акторкою Кейт Бекінсейл.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Світлана Лобода розповіла про свого загадкового бойфренда. Співачка зазначила, що він старший за неї і поряд з ним вона почувається "дівчинкою".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Лобода в хижому бікіні показала свої принади крупним планом
Лобода у сексі-купальнику продефілювала під власну пісню. ВІДЕО