Лобода у сексі-купальнику продефілювала під власну пісню. ВІДЕО
Співачка Світлана Лобода має у своєму арсеналі не один сексі-купальник.
Вкотре вона довела це, звабливо продефілювавши у золотистому монокіні.
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"Занесло любовь мою сильную", – процитувала артистка власну однойменну пісню під відео.
У цьому ж наряді зірка постане у кліпі на вже згаданий трек. Бекстейджем зі зйомок Світлана поділилася днем раніше.
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Нагадаємо, нещодавно Лобода вперше розповіла про свого таємничого коханого. Артистка не назвала ім’я, а також не прокоментувала схожий на обручку аксесуар із величезним діамантом. Проте запевнила, що почувається щасливою із ним.
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