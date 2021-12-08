Лобода у сексі-купальнику продефілювала під власну пісню. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода має у своєму арсеналі не один сексі-купальник.

Вкотре вона довела це, звабливо продефілювавши у золотистому монокіні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Занесло любовь мою сильную", – процитувала артистка власну однойменну пісню під відео.

У цьому ж наряді зірка постане у кліпі на вже згаданий трек. Бекстейджем зі зйомок Світлана поділилася днем раніше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Нагадаємо, нещодавно Лобода вперше розповіла про свого таємничого коханого. Артистка не назвала ім’я, а також не прокоментувала схожий на обручку аксесуар із величезним діамантом. Проте запевнила, що почувається щасливою із ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лобода замилувала ФОТО з мамою та обома доньками

Венеція під Києвом, Лобода, Шевченко та феєрверки: як Фукс 50-річчя святкував. ОНОВЛЕНО

Ноги від вух: Лобода в літньому прикиді позувала на яхті. ФОТО