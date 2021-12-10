Оголена Лобода в снігу представила новорічну пісню

Співачка Світлана Лобода представила новорічний сингл "ЗанесLo".

Трек став доступний на всіх цифрових платформах 10 грудня рівно опівночі.

"Вже не вперше, працюючи в студії над одним треком, до мене потрапляє інший і я кардинально змінюю всі плани. Так сталося із новою піснею "ЗанесLo", – розповідає про створення пісні артистка.

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"ЗанесLo" стала четвертою прем’єрою співачки за п’ять місяців.

"Останнім часом взяла собі за правило жити відчуттями та імпульсами. Мені не страшно різко змінити все і піддатися почуттям. Тому ми стали частіше робити прем’єри, в яких відображається настрій того чи іншого моменту", – говорить вона.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода показала сімейне фото з мамою та обома доньками. А також розповіла про стосунки старшої з батьком, колишнім цивільним чоловіком артистки Андрієм Царем.

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