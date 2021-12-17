Melovin із голим торсом приліг на засмаглу білявку у Домінікані

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:00

Співак MELOVIN, який нещодавно брав участь у шоу "Танці з зірками", показав, як проводить час на відпочинку в Домініканській Республіці. 

Пляжними фото 24-річний артист поділився в Instagram.

На свіжих світлинах Костянтин Бочаров, як насправді звуть виконавця, насолоджується сонцем і кокосами разом зі своєю подругою – Дашею Пташник. 

 
Мел, який цього року здійснив камінгаут, по-дружньому приліг на плече Даші 

Фанати, яких у Кості ціла армія, вже поставили тисячі лайків і розхвалили свого кумира у коментарях.

 
Чоловік Даші, Віктор теж відпочиває з нею та Костею 

Нагадаємо, нещодавно Melovin пояснив, чому не їздить з концертами до Росії.


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