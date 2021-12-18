"Нарешті і ми": Осадча з Горбуновим похизувалися святковою ялинкою. ВІДЕО
18 грудня 2021, 10:29
Зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов, які лише днями повернулися із Рима, вже встигли похизуватися новорічною ялинкою.
"Нарешті й ми прикрасили ялинку. Місце для подарунків чимале", – написала Катя під відео.
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Нагадаємо, нещодавно телеведуча показала фігуру на одному з пляжів Абу-Дабі через три місяці після пологів.
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