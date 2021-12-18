"Нарешті і ми": Осадча з Горбуновим похизувалися святковою ялинкою. ВІДЕО

Зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов, які лише днями повернулися із Рима, вже встигли похизуватися новорічною ялинкою.

"Нарешті й ми прикрасили ялинку. Місце для подарунків чимале", – написала Катя під відео.

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Юра вже і святковий танок вчить фото instagram@kosadcha

Нагадаємо, нещодавно телеведуча показала фігуру на одному з пляжів Абу-Дабі через три місяці після пологів.

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