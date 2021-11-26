"Ще є над чим працювати": Осадча показалася в купальнику через 3 місяці після пологів
П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:02
38-річна телеведуча Катерина Осадча показалася в купальнику через три місяці після народження третього сина.
Світлини зі всіх ракурсів були зроблені на пляжі Абу-Дабі, де зараз перебуває Катя.
"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала багатодітна мама.
Нагадаємо, ще перед появою молодшого малюка Данила казала, що кожної вагітності гладшала на 15-17 кілограмів.
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