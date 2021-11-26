"Ще є над чим працювати": Осадча показалася в купальнику через 3 місяці після пологів

38-річна телеведуча Катерина Осадча показалася в купальнику через три місяці після народження третього сина.

Світлини зі всіх ракурсів були зроблені на пляжі Абу-Дабі, де зараз перебуває Катя.

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала багатодітна мама.

Катя майже не змінилася після третіх пологів

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Нагадаємо, ще перед появою молодшого малюка Данила казала, що кожної вагітності гладшала на 15-17 кілограмів.

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