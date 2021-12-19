"З кожним днем люблю все сильніше": MamaRika привітала чоловіка з річницею. ВІДЕО

Співачка MamaRika та комік Сергій Середа, які у серпні цього року вперше стали батьками, днями відзначили сьому річницю стосунків.

З цієї нагоди Настя (справжнє ім’я артистки – ред.) поділилася зворушливим відео у своєму Instagram.

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"Наші з тобою "Я" вже давно перетворилися на "МИ", і з кожним днем я люблю тебе і нашу сім’ю сильніше. Стільки Слів у голові, що я вперше не можу сформулювати думки… Мабуть, просто залишу це відео тут і скажу: дякую, що 7 років тому ти притащив мене в Одесу на наше перше "спонтанне" побачення – воно триває і досі…", – написала MamaRika.

Сергій привітав дружину зі святом у класичний милий спосіб.

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Він також опублікував архівне фото із дружиною у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Середа (@serega_sereda)

Нагадаємо, якось співачка зізналася, що у них із чоловіком почалися проблеми у стосунках після народження дитини.

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