Чоловік MamaRika розчулив мережу фото з 4-місячним сином
Середа, 1 грудня 2021, 15:49
Актор та комік Сергій Середа у всьому розділяє турботи батьківства із коханою, співачкою MamaRika.
У своєму Instagram 31-річний батько поділився фото з крихітним Давідом.
"Годую сина грудьми, поки MamaRika на концерті", – жартівливо підписав знімок він.
Нагадаємо, Mamarika та Середа стали батьками у серпні 2021-го. Згодом 31-річна співачка зізналася, що первісток з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину.
А Сергій нещодаво розповів, чи є у них з MamaRika секс після народження дитини.
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