Чоловік MamaRika розчулив мережу фото з 4-місячним сином

Актор та комік Сергій Середа у всьому розділяє турботи батьківства із коханою, співачкою MamaRika.

У своєму Instagram 31-річний батько поділився фото з крихітним Давідом.

Ось так виглядають будні зіркового татуся фото instagram@serega_sereda

"Годую сина грудьми, поки MamaRika на концерті", – жартівливо підписав знімок він.

Реклама:

Нагадаємо, Mamarika та Середа стали батьками у серпні 2021-го. Згодом 31-річна співачка зізналася, що первісток з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину.

А Сергій нещодаво розповів, чи є у них з MamaRika секс після народження дитини.

ЧІТАЙТЕ ТАКОЖ:

Гаряча мамка: MamaRika показалася топлес у самих трусиках