Чоловік MamaRika розчулив мережу фото з 4-місячним сином

1 грудня 2021, 15:49

Актор та комік Сергій Середа у всьому розділяє турботи батьківства із коханою, співачкою MamaRika.

У своєму Instagram 31-річний батько поділився фото з крихітним Давідом.

 
Ось так виглядають будні зіркового татуся
фото instagram@serega_sereda

"Годую сина грудьми, поки MamaRika на концерті", – жартівливо підписав знімок він.


 
Співачка та актор радо діляться з фанами милими знімками

Нагадаємо, Mamarika та Середа стали батьками у серпні 2021-го. Згодом 31-річна співачка зізналася, що первісток з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину.

А Сергій нещодаво розповів, чи є у них з MamaRika секс після народження дитини.

ЧІТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Постійно хочу жерти": MamaRika розказала про харчування та процедури для повернення в форму

Гаряча мамка: MamaRika показалася топлес у самих трусиках


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів