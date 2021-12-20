Ексневістка Ющенка показала, як відзначила 35-річчя у Москві

Днями колишня невістка Віктора Ющенка, Ліза Ющенко відгуляла свій 35-й день народження, який, щоправда, був півроку тому.

Гучну вечірку сестра Маші Єфросиніної влаштувала у Москві, де живе з дітьми та своїм досі невідомим загалу чоловіком.

У своєму Instagram Ющенко виклала кілька фото зі свята, на якому було багато московських світських панянок.

"Оце так погуляли. А ще відзначили мій день народження, який був півроку тому. Мої дівчата, дякую за настрій та емоції!", - написала Ліза.

Ліза раптом вирішила через півроку відзначити свій день народження фото з instagram

Ющенко вітали московські подружки

А також Ліза показала свою вже дорослу доньку Варю, яку народила від Андрія Ющенка у березні 2010-го

Доньці Лізи та Андрія Ющенка Варі вже 11

Схоже, на вечірці були самі дівчата

Нагадаємо, у травні Ліза з дітьми відпочивала на Мальдівах, а липні - разом із сестрою Марією в Туреччині.