Ексневістка Ющенка показала, як відзначила 35-річчя у Москві

Понеділок, 20 грудня 2021, 09:43

Днями колишня невістка Віктора Ющенка, Ліза Ющенко відгуляла свій 35-й день народження, який, щоправда, був півроку тому. 

Гучну вечірку сестра Маші Єфросиніної влаштувала у Москві, де живе з дітьми та своїм досі невідомим загалу чоловіком.

У своєму Instagram Ющенко виклала кілька фото зі свята, на якому було багато московських світських панянок.

"Оце так погуляли. А ще відзначили мій день народження, який був півроку тому. Мої дівчата, дякую за настрій та емоції!", - написала Ліза. 

 
Ліза раптом вирішила через півроку відзначити свій день народження 
фото з instagram
 
Ющенко вітали московські подружки 

А також Ліза показала свою вже дорослу доньку Варю, яку народила від Андрія Ющенка у березні 2010-го

 
Доньці Лізи та Андрія Ющенка Варі вже 11 
 
 
Схоже, на вечірці були самі дівчата 

Нагадаємо, у травні Ліза з дітьми відпочивала на Мальдівах, а липні - разом із сестрою Марією в Туреччині. 


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