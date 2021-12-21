Схожі? Куриленко у мережі показала селфі з мамою

Французька актриса українського походження Ольга Куриленко чи не вперше показала у мережі свою маму – Марину Алябішеву.

Жінка, судячи зо всього, прилетіла до доньки на Різдво і заразом потрапила у її Instagram.

"Мама і дочка. Час із родиною", - коротко підписала фото актриса.

Мама Олі працювала вчителькою з малювання і виховувала доньку у бідності, без чоловіка

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Як відомо, Куриленко народилася у Бердянську, а в 16 років переїхала до Парижа працювати моделлю.

У Олі вже різдвяний настрій

У 2020-му році Куриленко заявила, що вона не українка, а слов'янка. Саме так, за її словами, показав аналіз ДНК.

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