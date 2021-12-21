Схожі? Куриленко у мережі показала селфі з мамою
21 грудня 2021, 15:40
Французька актриса українського походження Ольга Куриленко чи не вперше показала у мережі свою маму – Марину Алябішеву.
Жінка, судячи зо всього, прилетіла до доньки на Різдво і заразом потрапила у її Instagram.
"Мама і дочка. Час із родиною", - коротко підписала фото актриса.
Як відомо, Куриленко народилася у Бердянську, а в 16 років переїхала до Парижа працювати моделлю.
У 2020-му році Куриленко заявила, що вона не українка, а слов'янка. Саме так, за її словами, показав аналіз ДНК.
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