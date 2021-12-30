Монатіки в Маямі зводили "найкращих друзів" на пляж та до музею. ФОТО

Родина співака Monatik вирішила зустріти Новий рік разом з артистом у Маямі, де він виступатиме у святкову ніч.

У своїх соцмережах Дмитро та його дружина активно діляться сторіз та знімками сімейного відпочинку.

Дмитро з дитинства привчає дітей до мистецтва фото instagram@irinamonatik

"Так мріяв малим показати моє улюблене творче місце і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями", – написав співак під сімейним знімком, анонсуючи нові пісні.

Творча сімейка

"Наша спільна мрія збувається – ми привезли наших найкращих друзів із собою (до Маямі – ред.). Данило та Платон у захваті, адже тут так багато мистецтва", – написала Іра.

Хлопцям подобається

У Маямі Монатіки "найкращих друзів" не лише по музеях водять, а й на пляж.

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Нагадаємо, Ірина Монатік нещодавно підвела підсумки року і показала архівні знімки родини.

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