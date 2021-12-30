Монатіки в Маямі зводили "найкращих друзів" на пляж та до музею. ФОТО

Четвер, 30 грудня 2021, 14:50

Родина співака Monatik вирішила зустріти Новий рік разом з артистом у Маямі, де він виступатиме у святкову ніч.

У своїх соцмережах Дмитро та його дружина активно діляться сторіз та знімками сімейного відпочинку.

 
Дмитро з дитинства привчає дітей до мистецтва
фото instagram@irinamonatik

"Так мріяв малим показати моє улюблене творче місце і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями", – написав співак під сімейним знімком, анонсуючи нові пісні.

 
Творча сімейка

"Наша спільна мрія збувається – ми привезли наших найкращих друзів із собою (до Маямі – ред.). Данило та Платон у захваті, адже тут так багато мистецтва", – написала Іра.

 
Хлопцям подобається 

У Маямі Монатіки "найкращих друзів" не лише по музеях водять, а й на пляж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

 
 

Нагадаємо, Ірина Монатік нещодавно підвела підсумки року і показала архівні знімки родини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дружина Монатіка в купальнику отримала вітамін Д на тлі дубайського хмарочосу

Дімопулос, Монатік і Дорофєєва вигуляли лахи від Гуччі на прем’єру фільму про нього


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів