Монатіки в Маямі зводили "найкращих друзів" на пляж та до музею. ФОТО
Родина співака Monatik вирішила зустріти Новий рік разом з артистом у Маямі, де він виступатиме у святкову ніч.
У своїх соцмережах Дмитро та його дружина активно діляться сторіз та знімками сімейного відпочинку.
"Так мріяв малим показати моє улюблене творче місце і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями", – написав співак під сімейним знімком, анонсуючи нові пісні.
"Наша спільна мрія збувається – ми привезли наших найкращих друзів із собою (до Маямі – ред.). Данило та Платон у захваті, адже тут так багато мистецтва", – написала Іра.
У Маямі Монатіки "найкращих друзів" не лише по музеях водять, а й на пляж.
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Нагадаємо, Ірина Монатік нещодавно підвела підсумки року і показала архівні знімки родини.
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