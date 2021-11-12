Дружина Монатіка в купальнику отримала вітамін Д на тлі дубайського хмарочосу

Співак Monatik із сімейством гайнув до ОАЕ. У теплих краях Дмитро та Ірина активно вигують своїх синочків, а ще не забувають ділитися фото та відео у своїх Instagram.

"Не сумуй, вітамін D отримуй", - підписала Іра своє фото в купальнику.

Ірина перед зимою підзаряджається теплом у Дубаї

Дмитро ж зняв веселе відео з одним із хлопчаків.

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Нагадаємо, Платона та Данила Монатіки почали активно показувати в мережі лише кілька місяців тому. Малі яскраво дебютували в татусевому кліпі.

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