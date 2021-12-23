Рік був чудовий: дружина Монатіка замилувала сімейними ФОТО

Четвер, 23 грудня 2021, 14:00

Дружина Дмитра Монатіка Ірина вирішила підбити підсумки 2021-го року у фотографіях.

Своїми "висновками" вона поділилася в Instagram.

"2021-й був дуже різноманітним і через це, прекрасним", – лаконічно написала вона.

 
Фемілі-лук у всій красі
фото instagram@irinamonatik
 
Хлопці Данило та Платон
 
Монатіки полюбляють сімейний відпочинок
 
 
 
Ірина у 2021-му відсвяткувала 35-річчя
 
Спортивний відпочинок Дмитра із синами
 
 
 

Нагадаємо, цього року подружжя відсвяткувало 6-ту річницю шлюбу. Пара встигла декілька разів відпочити на морі, а Monatik представив не лише авторські пісні, але й переспівав хіт Скрябіна "Старі фотографії".

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