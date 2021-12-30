Хілтон із нагоди річниці злилася в поцілунку з найкращим другом. ФОТО

30 грудня 2021, 16:50

Світська левиця Періс Хілтон продовжує насолоджуватися медовим місяцем із чоловіком Картером Реумом, весілля із яким відгуляла у листопаді цього року.

Пара подорожує світом і тішить фанів все новими й новими знімками. Чергові кадри, цього разу із Лондона, Хілтон присвятила річниці стосунків із Реумом.

 
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фото instagram@parishilton

"Щасливої 25-місячної річниці, мій коханий! Подорожувати світом із тобою на наш медовий місяць стало здійсненням мрії. Я так вдячна за те, що вийшла заміж за свого найкращого друга. Я не можу дочекатися наступної сторінки життя у якості твоєї дружини й нових спогадів для нас обох", – написала Періс.


 

Нагадаємо, Періс та Картер поїхали у медовий місяць відразу після гучного весілля, за яке Хілтон встигла змінити 4 наряди.

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