Кароль уперше прокоментувала відмову вести "Танці" та заявила, що не виключає похід у політику

Співачка Тіна Кароль уперше висловилася стосовно своєї відмови вести телешоу "Танці з зірками", в якому минулого сезону з’явилася телеведуча Іванна Онуфрійчук.

А ще в інтерв’ю KP.ua Тіна зізналася, що не виключає свого походу в політику.

Усі були здивовані, коли вперше за багато років вести "Танці" довірили не Кароль. Співачка раніше не коментувала цю ситуацію, але нарешті розказала, чому так сталося.

"Цього року ми домовлялися з "Танцями" вести шоу, вдарили по руках, а за тиждень до виходу в ефір мені кажуть, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Оцінивши нашу панель ведучих, я одразу сказала, що не бачу у цьому успіху, та відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо у такому форматі теж би не злетіло", - заявила Тіна.

Реклама:

Багато років поява Кароль в ефірі "Танців" була цілою подією, адже щоразу співачка дивувала вбраннями фото @spromojna

"Моє правило - якщо я беру участь у проєкті, він має бути суперуспішним, тому що я в нього вкладаю всю свою енергію та весь свій талант", - додала вона.

"Дякувати Богу, я вільна людина і можу сказати відкрито як є. Багато хто думав, що я на контракті у "1+1". Ні. Щоразу ми домовлялися знов і знов. Мені непросто дався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль", - наголосила зірка.

Тіна вирішила не ділитися своєю славою з Іванною Онуфрійчук фото @karginaki

Також Кароль запитали про те, чи кликали її виступати до Росії, особливо після виходу російськомовного альбому.

"Я за 7 років жодного разу не виступала у Росії. Я дуже багато втратила фінансово. Але я не скаржусь, бо це був мій вибір. Я служила у Збройних силах України, співала в ансамблі, їздила гарнізонами. Залишатися в країні – це моє рішення", - запевнила Кароль.

"Але я розумію, у нас сьогодні криза: ковід, політична ситуація. Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім'ї, свого величезного колективу. Коли я бачу, що до нас приїжджають виступати з гастролями, а ми просто спостерігаємо, тоді, виходить, ми дурні? Я кажу сама собі: жінка, може, стань сміливішою?!", - поміркувала Тіна.

Кароль уже почала сумніватися, що варто досі відмовлятися від виступів у Росії, якщо російські артисти гастролюють в Україні фото @natakurgan

"Звичайно, я боюся засудження. Але чи не заслужила я вже, щоб не летіли засудження на мій бік – теж питання. З іншого боку, нас штовхають до цього. Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес – це лише бізнес" можлива?" - зазначила співачка.

Крім того, Тіна відповіла на запитання, чи не збирається вона іти в політику.

"Скажу так: не виключаю такого повороту. Але це рішення не має бути спонтанним. Політиці треба системно та довго вчитися. І я ще маю час", - зауважила артистка.

Як гадаєте, з Тіни вийшла б гарна політикиня?

Також Кароль повідомила, що її син Веніамін не закінчуватиме школу в Британії, а повернеться додому.

"…Я навіть не бачу, навіщо йому там перебувати у старших класах. Вважаю, що він усе, що треба було там, уже взяв", - наголосила Тіна.

Веніамін незабаром повернеться до мами в Україну

Нагадаємо, нещодавно Кароль хвалилася успіхами сина у британській школі та презентувала босоніжки власного дизайну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кароль посвітила соковитими стегнами у "красивих" колготках. ФОТО

Кароль із червоною слухавкою та в сексі-сукні повигиналася на підлозі в новому монокліпі

Кароль у день народження свого "боса" поділилася зворушливим ФОТО