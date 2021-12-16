Кароль похвалилася успіхами сина в британській школі

Для співачки Тіни Кароль 2021-ий рік завершується на дуже позитивній ноті: з Британії до неї приїхав 13-річний син Веніамін, ще й порадував маму своїми успіхами в навчанні.

Як розказала артистка, Веня (або Вен, як називають його за кордоном) привіз табель відмінника.

Табель відмінника - найкраща новорічна листівка для мами фото надані таблоid

Ба більше, хлопець найкращий у своєму потоці з англійської мови та найкращий у всій школі з математики.

Тінина гордість

Нагадаємо, в листопаді Тіна літала до свого "боса", щоби особисто привітати його з днем народження.

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