Кароль похвалилася успіхами сина в британській школі
Четвер, 16 грудня 2021, 14:30
Для співачки Тіни Кароль 2021-ий рік завершується на дуже позитивній ноті: з Британії до неї приїхав 13-річний син Веніамін, ще й порадував маму своїми успіхами в навчанні.
Як розказала артистка, Веня (або Вен, як називають його за кордоном) привіз табель відмінника.
Ба більше, хлопець найкращий у своєму потоці з англійської мови та найкращий у всій школі з математики.
Нагадаємо, в листопаді Тіна літала до свого "боса", щоби особисто привітати його з днем народження.
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