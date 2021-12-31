Каменських із Потапом у светровому фемілі-луці пообіймалися коло ялинки. ФОТО
П'ятниця, 31 грудня 2021, 09:40
Співачку Настю Каменських і Потапа пов’язують не лише сімейні стосунки, а й робочі. Мабуть, тому спільні зворушливі фото – явище нечасте у соцмережах обох.
Чергу робочих знімків порушив Потап, поділившись зі своїми підписниками фемілі луком із Каменських.
Подружжя, як і належить під Новий рік, позувало у светрах з оленями.
Нагадаємо, фемілі-лук нещодавно продемонструвала Регіна Тодоренко із чоловіком та сином, а також Кім Кардашян, яка цьогоріч для різдвяного фотосету переодягла у пухнасті костюми всю родину.
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