Каменських із Потапом у светровому фемілі-луці пообіймалися коло ялинки. ФОТО

Співачку Настю Каменських і Потапа пов’язують не лише сімейні стосунки, а й робочі. Мабуть, тому спільні зворушливі фото – явище нечасте у соцмережах обох.

Чергу робочих знімків порушив Потап, поділившись зі своїми підписниками фемілі луком із Каменських.

Виглядає, як ідеальна вітальна листівка фото instagram@realpotap

Подружжя, як і належить під Новий рік, позувало у светрах з оленями.

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Без пухнастої малечі нікуди

Нагадаємо, фемілі-лук нещодавно продемонструвала Регіна Тодоренко із чоловіком та сином, а також Кім Кардашян, яка цьогоріч для різдвяного фотосету переодягла у пухнасті костюми всю родину.

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