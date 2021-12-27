Каменських у панчохах та пір'ї оголила стегна в ліфті. ФОТО

Співачка Настя Каменських показала, як виряджатиметься, якщо на івенті буде дрескод "casual".

У своєму Instagram зірка поділилася знімками, на яких позує в ліфті у розкішній бальній сукні із розрізом.

Як то кажуть, важко бути "кежуал", коли ти "лакшері" фото @roma_Kukulian

"Коли у запрошенні сказано вдягнутися "кежуал", – пожартувала Каменських.

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Макіяж у тон панчіх

Артистка одним образом продемонструвала відразу декілька трендів. Перший – сукні з пір’ям, які до цього обирали також Віра Брежнєва, Ані Лорак і Періс Хілтон. І червоний колір, який з’являвся в луках співачок Аліни Астровської та Злати Огнєвіч.

Цікаво, де Настя знайшла такий фотогенічний ліфт

Нагадаємо, нещодавно Каменських розповіла про свою дієту і поділилася вправами, які виконує для хорошої форми.

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