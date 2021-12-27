Каменських у панчохах та пір'ї оголила стегна в ліфті. ФОТО
Понеділок, 27 грудня 2021, 12:00
Співачка Настя Каменських показала, як виряджатиметься, якщо на івенті буде дрескод "casual".
У своєму Instagram зірка поділилася знімками, на яких позує в ліфті у розкішній бальній сукні із розрізом.
"Коли у запрошенні сказано вдягнутися "кежуал", – пожартувала Каменських.
Артистка одним образом продемонструвала відразу декілька трендів. Перший – сукні з пір’ям, які до цього обирали також Віра Брежнєва, Ані Лорак і Періс Хілтон. І червоний колір, який з’являвся в луках співачок Аліни Астровської та Злати Огнєвіч.
Нагадаємо, нещодавно Каменських розповіла про свою дієту і поділилася вправами, які виконує для хорошої форми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Подруга суч***: Каменських потанцювала з мамою та хрещеною Кудлай під їхню пісню. ВІДЕО
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії