"Люблю і холодця з’їсти": Каменських зізналася, як харчується на свята

Співачка Настя Каменських – знана прихильниця здорового харчування і спорту. Однак навіть вона не обмежує себе під час новорічних свят.

Про це артистка розповіла за лаштунками зйомок шоу "Маска".

"Новий рік для мене, як і для всіх українців, неможливий без олів’є. Я люблю і холодця з’їсти, і келих просеко випити. Я теж людина… Звичайно, мені також хочеться відсвяткувати, тому на Новий рік даю собі таку можливість", – зізналася співачка.

Нічогенький образ для зустрічі Нового року фото пресслужба шоу "Маска"

Каменських також розповіла, що за корисні звички друзі прозвали її "занудою".

"Коли вони щось святкують, а в мене детокс період – я приходжу зі своєю їжею і сиджу твереза – їм зі мною нецікаво…", – говорить Настя.

Правильне харчування Каменських дає таки результат фото instagram@kamenskux

Нагадаємо, Каменських не лише сама правильно харчується, але і роздає поради своїм підписникам щодо цього. Співачка часто розповідає про дієту, а також показує свої тренування та вправи для хорошої форми.

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