"Люблю і холодця з’їсти": Каменських зізналася, як харчується на свята
Співачка Настя Каменських – знана прихильниця здорового харчування і спорту. Однак навіть вона не обмежує себе під час новорічних свят.
Про це артистка розповіла за лаштунками зйомок шоу "Маска".
"Новий рік для мене, як і для всіх українців, неможливий без олів’є. Я люблю і холодця з’їсти, і келих просеко випити. Я теж людина… Звичайно, мені також хочеться відсвяткувати, тому на Новий рік даю собі таку можливість", – зізналася співачка.
Каменських також розповіла, що за корисні звички друзі прозвали її "занудою".
"Коли вони щось святкують, а в мене детокс період – я приходжу зі своєю їжею і сиджу твереза – їм зі мною нецікаво…", – говорить Настя.
Нагадаємо, Каменських не лише сама правильно харчується, але і роздає поради своїм підписникам щодо цього. Співачка часто розповідає про дієту, а також показує свої тренування та вправи для хорошої форми.
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