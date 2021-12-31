"Два синочки та лапочка доця": Тоня Матвієнко показала рідкісне ФОТО з братами

Співачка Тоня Матвієнко доєдналася до зірок, які перед Новим роком поділилися атмосферними і зворушливими знімками у соцмережах.

Артистка виклала рідкісне фото із братами: Іваном, якого після отримання духовного сану кличуть отець Януарій, та Андрієм, художником та іконописцем.

Брати Тоні нечасто показуються в мережі фото instagram@tonya_matvienko

"Два синочки та лапочка доця" – так казав тато. Ось такі листівки я отримувала від братів", – написала Тоня під фото.

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Спогад із 8-м березня 1995-го

Нагадаємо, батьки Тоні, Івана та Андрія, хоч і відсвяткували в цьому році золоте весілля, але все одно розійшлися з ініціативи співачки. Проте нещодавно Ніна Митрофанівна все ж вирішила дати Петрові шанс.

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