"Два синочки та лапочка доця": Тоня Матвієнко показала рідкісне ФОТО з братами
31 грудня 2021, 14:00
Співачка Тоня Матвієнко доєдналася до зірок, які перед Новим роком поділилися атмосферними і зворушливими знімками у соцмережах.
Артистка виклала рідкісне фото із братами: Іваном, якого після отримання духовного сану кличуть отець Януарій, та Андрієм, художником та іконописцем.
"Два синочки та лапочка доця" – так казав тато. Ось такі листівки я отримувала від братів", – написала Тоня під фото.
Нагадаємо, батьки Тоні, Івана та Андрія, хоч і відсвяткували в цьому році золоте весілля, але все одно розійшлися з ініціативи співачки. Проте нещодавно Ніна Митрофанівна все ж вирішила дати Петрові шанс.
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