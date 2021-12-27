Тоня і дві Ніни: дівчата Матвієнко попозували утрьох на зеленому оксамиті

Співачка Тоня Матвієнко зводила свою зіркову маму і молодшу доньку на прем’єру мюзиклу "Нова Снігова королева", головну роль в якому виконує Оля Полякова.

З обома своїми Нінами Тоня зробила фото на зеленому оксамитовому кріслі та виклала його в Instagram.

Артистка так його і підписала: "Тоня, Ніна, Ніна".

Три покоління жінок Матвієнко на одному фото. Не вистачає лише старшої доньки Тоні, 23-річної Уляни

Нагадаємо, нещодавно 74-річна Ніна Матвієнко збиралася розлучатися з чоловіком після 50-ти років шлюбу, але потім вирішила дати йому другий шанс.

А 40-річна Тоня пережила кризу середнього віку та розказала ТаблоID про свою побутову мрію.

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