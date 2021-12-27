Тоня і дві Ніни: дівчата Матвієнко попозували утрьох на зеленому оксамиті
Співачка Тоня Матвієнко зводила свою зіркову маму і молодшу доньку на прем’єру мюзиклу "Нова Снігова королева", головну роль в якому виконує Оля Полякова.
З обома своїми Нінами Тоня зробила фото на зеленому оксамитовому кріслі та виклала його в Instagram.
Артистка так його і підписала: "Тоня, Ніна, Ніна".
Нагадаємо, нещодавно 74-річна Ніна Матвієнко збиралася розлучатися з чоловіком після 50-ти років шлюбу, але потім вирішила дати йому другий шанс.
А 40-річна Тоня пережила кризу середнього віку та розказала ТаблоID про свою побутову мрію.
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