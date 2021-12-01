Ніна Матвієнко заявила, що не розлучатиметься з чоловіком: Треба давати другий шанс

Співачка Ніна Матвієнко, котра нещодавно ошелешила зізнанням про те, що розійшлася зі своїм чоловіком Петром, тепер жалкує про сказане. 74-річна артистка запевнила, що розлучення не планує.

Про це вона сказала "ЖВЛ".

"Я жалію, що я про це сказала, бо люди це роздули сильно. Ми не будем розлучатись. Не дождетесь. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це відбулося, тому що багато людей в хаті. Не витримав він, а потім я", - зізналася зірка.

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Ніна Митрофанівна припускає, що вони з чоловіком знову житимуть під одним дахом.



"Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його хата", - додала вона.

Тоня з сім'єю мешкає в будинку матері фото з instagram матвієнко

Нагадаємо, донька подружжя, Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян придбали власну квартиру, але поки навіть не робили в ній ремонт. Як пояснив днями артист, із мамою дружини їм живеться "комфортно", до того ж, так 5-річна Ніночка може багато часу проводити з бабусею.

А це Ніночка з дідусем, який перебрався на дачу в 60 кілометрах від столиці

Як відомо, Ніна Митрофанівна та Петро Іванович навесні відсвяткували золоте весілля. Щоправда, чоловік про велику річницю забув.

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