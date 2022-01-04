Вагітна Міс Стефанко засвітила фігурку в бікіні. ФОТО
Вівторок, 4 січня 2022, 12:45
"Міс Україна-Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко, яка нещодавно оголосила про другу вагітність, показала округлий животик та фігуру у бікіні.
"Пузань вийшов, щоб отримати трохи сонця", – іронічно написала Олеся.
Наразі Стефанко зі своїм чоловіком Сержем та первістком відпочиває на Барбадосі, де вони, власне, і зустрічали Новий рік.
Нагадаємо, Стефанко та Серж одружилися в Італії у 2016 році. У 2020-му у пари народився син.
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