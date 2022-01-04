На домашньому: Гордон у піжамі та капцях розв'язав шахову битву з донькою. ФОТО

Виявляється, журналіст Дмитро Гордон має вдома серйозного шахового суперника: 9-річну доньку Санту. Їхній "баттл" зазнімкуваля для Instagram дружина та мама, Олеся Бацман.

Середня донька пари, Аліса, схоже, уболівала за татка.

Санта, Аліса та Ліана, личко якої батьки поки в мережі не показують - доньки Дмитра від Олесі фото з instagram бацман

"Із таким тренером воно звісно!", - написала Бацман.

Яка затишна картинка: парад іграшок на дивані й Гордон у піжамі та капцях

Аліса підказувала татові?

Аліса полюбляє шахи

Гордон із Бацман стильно зустріли Новий рік

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Олеся запевнила, що вважає своїми дітьми й нащадків чоловіка від попередніх шлюбів.

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