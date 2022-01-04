На домашньому: Гордон у піжамі та капцях розв'язав шахову битву з донькою. ФОТО
4 січня 2022, 13:00
Виявляється, журналіст Дмитро Гордон має вдома серйозного шахового суперника: 9-річну доньку Санту. Їхній "баттл" зазнімкуваля для Instagram дружина та мама, Олеся Бацман.
Середня донька пари, Аліса, схоже, уболівала за татка.
"Із таким тренером воно звісно!", - написала Бацман.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Олеся запевнила, що вважає своїми дітьми й нащадків чоловіка від попередніх шлюбів.
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