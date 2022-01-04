На домашньому: Гордон у піжамі та капцях розв'язав шахову битву з донькою. ФОТО

4 січня 2022, 13:00

Виявляється, журналіст Дмитро Гордон має вдома серйозного шахового суперника: 9-річну доньку Санту. Їхній "баттл" зазнімкуваля для Instagram дружина та мама, Олеся Бацман.

Середня донька пари, Аліса, схоже, уболівала за татка.

 
Санта, Аліса та Ліана, личко якої батьки поки в мережі не показують - доньки Дмитра від Олесі
фото з instagram бацман

"Із таким тренером воно звісно!", - написала Бацман.


 
Яка затишна картинка: парад іграшок на дивані й Гордон у піжамі та капцях
 
Аліса підказувала татові?
 
 
 
 
Аліса полюбляє шахи
 
Гордон із Бацман стильно зустріли Новий рік

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Олеся запевнила, що вважає своїми дітьми й нащадків чоловіка від попередніх шлюбів.

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