"Може, і більше, хто знає": Гордон заінтригував кількістю дітей та похвалився заробітками синів

Журналіст Дмитро Гордон, який, за офіційними даними, є татусем чотирьох доньок і трьох синів, натякнув, що насправді нащадків у нього може бути більше.

Про це він заявив у програмі "Зірковий шлях". А ще, пише "ТСН", розказав, що поробляють його старші діти, які вже давно повипурхували з батьківського гнізда.

"Може, й більше (дітей), хто ж знає. Я на ці теми намагаюся не говорити, тому що не всі діти хочуть, щоб про них говорили, а я поважаю їх та їхніх мам", - пояснив 54-річний Гордон.

Праворуч від Олесі: Ростислав, Дмитро, Єлизавета, Санта, Лев, Аліса фото з instagram бацман

Зі слів Дмитра, його старший син, 29-річний Ростислав працює у YouTube, де заробляє від декількох тисяч доларів і більше. Не пасе задніх і 26-річний Дмитро-молодший. Він працює композитором у Голлівуді.

"Він закінчив найкращий університет світу, який випускає композиторів – Берклі. Він працює з Барброю Стрейзанд, Волтером Афанасьєвим. Серйозний хлопець! Він фільми робить, отримує міжнародні призи", - похвалився зірковий батько.

20-річний Лев теж живе з братом у Лос-Анджелесі.

"Працює, вже декілька тисяч доларів заробляє", - не вдаючись у подробиці, зазначив Гордон.

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Що ж до 22-річної Єлизавети, то вона мешкає в Києві та працює на американську компанію.

До слова, ще Дмитро Гордон розповів про свою ідилію з чинною, третьою дружиною Олесею Бацман. Виявляється, пара взагалі не свариться.

"Олеся - це не просто дружина, Олеся - мій найближчий друг. Це людина, якій я нескінченно довіряю", - поділився чоловік.

"Ви не повірите, у нас немає конфліктів. Ми жодного разу не сварилися. Ми ніколи не підняли голосу один на одного. Іноді, коли діти кричать, між собою з’ясовують стосунки, я кажу їм: "Скажи мені, будь ласка, чи ви почули, що хтось говорить голосно у нашому домі? Ви погано чуєте?", я запитую дочку. "Ви почули крик від мене?". Вона виглядає, каже: "Ні". "Ви почули крик від матері?". "Ні", - говорить. "Ви почули від когось іншого?". Відповідь - "Ні". Я кажу: "Чому ж ви кричите?". Я кажу це дуже спокійно...", - розказав Дмитро.

Як відомо, вони з Олесею виховують трьох дівчаток: Санту, Алісу та Ліану.

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