Гордон із Бацман залягли в ванну й продемонстрували бороди. ФОТО

Схоже, журналістові Дмитру Гордону, який не так давно власним прикладом підбивав шанувальників на видовищний трюк із голими грудьми, закортіло до Нового року запустити новий челендж.

Чоловік та його кохана Олеся Бацман стали голими й мокрими бороданями. Фото свого релаксу в ванні пара поділилася в своїх Instagram.

Хтось перед Новим роком вирушає до лазні, а Дмитро Гордон залягає в ванну з коханою дружиною фото з instagram гордона

"Джин Гордон або старий Гордонич - кому як подобається", - написав Дмитро.

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"Драстуй, Дідусю Морозе! Борода з піни! Ти подарунок нам приніс?", - апдейтнула дитячий віршик Олеся.

Як на вашу думку, кому більше личить борода? фото з instagram бацман

Нагадаємо, Бацман нещодавно пояснила, чому вважає свою 17-річну різницю в віці з чоловіком "золотою серединою".

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