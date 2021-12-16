"Це і мої діти теж": Бацман розповіла про стосунки зі старшими нащадками Гордона та заявила, що не розбивала його попередній шлюб

Журналістка Олеся Бацман вважає свою 17-річну різницю в віці з чоловіком, Дмитром Гордоном, ідеальною, а його дітей від попередніх шлюбів - і своїми дітьми.

Про секрет багаторічного шлюбу без конфліктів жінка розповіла в інтерв'ю DOROTYE.

"Я вважаю, що різниця в 17 років - якась золота середина, це такий дуже правильний вік, коли, з одного боку, ти не відчуваєш цього розриву поколінь, а з іншого, ти вже знаходишся в сім'ї, де зрілий, відповідальний чоловік, але при цьому я так само приймают рішення, на (цьому ж - ред.) рівні беру участь у всьому житті. Наша модель - це партнерство, це рівне партнерство в шлюбі", - наголосила Олеся.

Гордон і Бацман одружені вже 10 років ФОТО З INSTAGRAM БАЦМАН

Реклама:

"Я не люблю сваритися, я не люблю кричати... це взагалі не про мене. Він ніколи не підвищить голос, ніколи не образить, ніколи не скаже жодного (поганого - ред.) слова", - сказала Бацман, зазначивши, що коли йдеться про схильність до драм, вона "в цьому сенсі не класична жінка".

Зі слів Олесі, її чоловік - романтик і часто радує її квітами та подарунками. А от до дорогих брендів жінка байдужа.

"Я взагалі не звертаю уваги на бренди. Я люблю красиве. Мені подобається, коли яскраво, подобається, коли на тебе звертають увагу", - пояснила вона.

Олеся полюбляє красиве та яскраве

Бацман спростувала чутки про те, що вона буцімто зруйнувала попередній шлюб Гордона.

"Коли ми з Дімою почали зустрічатися, на той момент і він, і я були абсолютно вільними людьми. Тому ні він не розбивав у мене жодних моїх стосунків, ні я не розбивала у нього жодних стосунків", - запевнила вона.

Ба більше, Олеся підтримує добрі стосунки з колишніми свого чоловіка та любить його старших дітей.

"Коли щось потрібно, звичайно підтримуємо стосунки. Коли все нормально, коли у кожного є повноцінне, хороше життя, коли ти спілкуєшся з людьми на основі взаємної поваги, коли нема чого ділити - ну чому мають бути погані стосунки?", - зазначила вона.

Ростислав, найстарший син Дмитра, у свої 29 живе з татом, мачухою та молодшими сестричками. Власну родину молодик поки заводити не планує

"Старші діти це і мої діти теж. Це одна родина. Діма мені дав, причому одразу, відчуття великої родини, як у фільмах. Коли всією родиною ти збираєшся на якісь свята за величезним столом", - поділилася Бацман.

Основою добрих стосунків між батьками та дітьми Олеся вважає дружбу та щиру цікавість до того, що відбувається в житті одне одного. Що ж до виховання трьох молодших доньок, Санти, Аліси та Ліани, то мати, звісно, дещо обмежує їх у таких речах як солодощі, мультики та гра на планшетах.

"Я не авторитарна мати, але я досить сувора. Тому що в нас тато дуже добрий, тому мені доводиться часто бути поганим поліцейським", - зізналася Бацман.

Нагадаємо, Гордон днями розповів, скільки заробляють його сини.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Бацман у золотому аутфіті показала майже всіх нащадків Гордона

Бацман про подружнє життя з Гордоном: Кожен день свято

Сімейний заплив: Гордон показався з дружиною-"боцманом" та дітьми від різних шлюбів