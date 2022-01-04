Трінчер у ліжку із нареченим покривлялася на камеру. ФОТО
Вівторок, 4 січня 2022, 14:11
Співачка і актриса Анна Трінчер показала, як вони з нареченим Олександром Волошиним провели 1 січня.
Парочка наробила заспаних селфі в ліжку, але показала їх лише через три дні.
"Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. Сумували за нами? Ми повертаємося", - написала Аня.
Нагадаємо, нещодавно Аня розказувала про їхін з Сашком побутові традиції і чому він стягує її з ліжка.
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