Трінчер у ліжку із нареченим покривлялася на камеру. ФОТО

4 січня 2022, 14:11

Співачка і актриса Анна Трінчер показала, як вони з нареченим Олександром Волошиним провели 1 січня.

Парочка наробила заспаних селфі в ліжку, але показала їх лише через три дні.

"Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. Сумували за нами? Ми повертаємося", - написала Аня.

 
Торік бойфренд Ані збільшив собі губи, бо посперечався з друзями та програв

 
А сама Трінчер готується збільшити собі груди

Нагадаємо, нещодавно Аня розказувала про їхін з Сашком побутові традиції і чому він стягує її з ліжка.

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