Трінчер у ліжку із нареченим покривлялася на камеру. ФОТО

Співачка і актриса Анна Трінчер показала, як вони з нареченим Олександром Волошиним провели 1 січня.

Парочка наробила заспаних селфі в ліжку, але показала їх лише через три дні.

"Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. Сумували за нами? Ми повертаємося", - написала Аня.

Торік бойфренд Ані збільшив собі губи , бо посперечався з друзями та програв

Реклама:

Нагадаємо, нещодавно Аня розказувала про їхін з Сашком побутові традиції і чому він стягує її з ліжка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Обручка від Cartier: 20-річна Трінчер виходить заміж за блогера. ОНОВЛЕНО

"Нарешті схудла до відпустки": Трінчер у Танзанії помилувалася собою в купальнику

Анна Трінчер похвалилася "надутими" губенятами. ФОТО