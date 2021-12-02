"Стягує мене з ліжка": 20-річна Трінчер розповіла про традиції із нареченим

20-річна акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно заручилася із 24-річним блогером Олександром Волошином, розповіла про їх спільні традиції.

Зі слів дівчини, вони із Сашком ніколи не пропускають сніданок.

"Для нас це справді важливо. І ми не сидимо в телефонах, не вирішуємо якісь питання, а присвячуємо момент одне одному, спілкуємося, жартуємо, щось вигадуємо", – розповіла Аня за лаштунками зйомок програми "Хто зверху?".

Трінчер, яка нещодавно розповіла про намір збільшити груди , прийшла на зйомки в топіку, більше схожому на бюстгальтер Фото пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу "Школа" також додала, що вони з коханим намагаються дисциплінувати одне одного.

Деталі заручин пара висвітлила у відео-блозі

"Він постійно стягує мене з ліжка, змушує прокидатися або займатися спортом, а я можу скиглити, що хочу прожити свою молодість нормально", – жартома зізналася блогерка.

Нагадаємо, Олександр Волошин з розмахом освідчився коханій. Хлопець влаштував байкерське шоу, не кажучи вже про обручку від Cartier. Пара планує зіграти весілля влітку 2022-го. На гулянку обіцяли запросити усю "блогерську тусовку" України.

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