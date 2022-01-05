Лебідь у купальнику ефектно позувала в чані під карпатською ливнякою

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка зустріла Новий рік зі своїм бойфрендом Павлом Розенком у Карпатах, продовжує інформувати своїх шанувальників про те, що поробляє.

За перші кілька днів 2022-го парочка встигла покататися по схилах, наробити веселих фото з бульдогом Сарою, погрітися в бані та в чані просто неба.

Олена-Крістіна з Павлом яскраво відпочивають у Карпатах

Настрій Олені-Крістіні не зіпсувало навіть те, що замість красивого сніжечку їм із коханим на голови лилася "карпатська ливняка".

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Свою подружку Сару парочка бере майже у всі свої поїздки

А ваш січень розпочався так само активно?

Нагадаємо, торік Лебідь заінтригувала широкий загал, показавшись у весільній сукні. Як відомо, вони з Розенком разом уже понад три роки.

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