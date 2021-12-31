Святковий лук дня: Лебідь у зухвалому боді позує на засніженому балконі. ФОТО
П'ятниця, 31 грудня 2021, 14:59
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь зі своїм бойфрендом, колишнім віцепрем'єром Павлом Розенком та песиком на ймення Сара готуються зустріти Новий рік десь серед гір та снігу.
Останній день 2021-го дівчина поки що проводжає в дуже яскравому вбранні.
"Нарізаю олів'є! Поки Павло Розенко пішов за горошком!", - повідомила Лебідь.
Нагадаємо, веселунка Олена-Крістіна нещодавно зізналася, яка їхня з Павлом новорічна традиція розчулює її майже до сліз.
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