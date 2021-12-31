Святковий лук дня: Лебідь у зухвалому боді позує на засніженому балконі. ФОТО

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь зі своїм бойфрендом, колишнім віцепрем'єром Павлом Розенком та песиком на ймення Сара готуються зустріти Новий рік десь серед гір та снігу.

Останній день 2021-го дівчина поки що проводжає в дуже яскравому вбранні.

Олені-Крістіні не холодно? фото з instagram лебідь

"Нарізаю олів'є! Поки Павло Розенко пішов за горошком!", - повідомила Лебідь.

Нагадаємо, веселунка Олена-Крістіна нещодавно зізналася, яка їхня з Павлом новорічна традиція розчулює її майже до сліз.

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