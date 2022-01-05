Нікітюк без мейкапу показала, як олією відкорковувала собі чакри

Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі післяноворічний спа-ретріт в одному з лакшері готелів Трускавця.

Там Леся вже встигла відкрити свої чакри процедурою з олією і показала в Instagram, як це відбувалося.

"4 січня. Відкриваємо чакри, дівчатка", - написала Леся

Під час процедури на чоло Нікітюк лили олію

Селфі без мейкапу, але, схоже, з фільтром

Нагадаємо, наприкінці минулого року Нікітюк встигла добряче відпочити у Кабо-Верде.

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