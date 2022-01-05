Нікітюк без мейкапу показала, як олією відкорковувала собі чакри
5 січня 2022, 10:25
Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі післяноворічний спа-ретріт в одному з лакшері готелів Трускавця.
Там Леся вже встигла відкрити свої чакри процедурою з олією і показала в Instagram, як це відбувалося.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Нікітюк встигла добряче відпочити у Кабо-Верде.
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